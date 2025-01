Strabag übernimmt Turmprojekt "Weitblick"

Vis-à-vis des Happel-Stadions im Wiener Prater errichtet die Strabag Real Estate den Gewerbeturm "Weitblick". Der Konzern hat das Büroprojekt vor kurzem vom Immobilienentwickler Value One erworben und will demnächst mit dem Aushub der Grube beginnen.

Auf einer Fläche von rund 55.000 Quadratmetern sollen neben Büro- und Konferenzflächen ein Hotel mit 300 Zimmern und eine 500 Quadratmeter große, für alle zugängliche Bar mit Rundumblick auf Wien entstehen. Die dazugehörige Terrasse soll 700 Quadratmeter umfassen. Das Gebäude soll 120 Meter hoch werden und das grüne Stadtviertel "Viertel Zwei" in der Leopoldstadt bereichern. Die Fertigstellung ist für 2028 geplant. Einen Betreiber für das Hotel gibt es noch nicht, mit Interessenten wird verhandelt. Der Turm soll durch das Kraftwerk Krieau ressourcenschonend mit Wärme und Kälte versorgt werden. Die im Gebäude untergebrachte Energiezentrale werde "über Sonden und Brunnen erneuerbare Ressourcen effizient nutzen", heißt es in einer Aussendung. Der Energieverbrauch soll über Sensoriksysteme überwacht werden. "Weitblick" liegt in der Nähe der U2 und ist damit an den öffentlichen Verkehr angeschlossen. Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt.

Die Strabag, Österreich größter Baukonzern, ist auch beim benachbarten Wohnhausprojekt "Grünblick" Generalunternehmerin. Der Wohnturm soll über 340 Eigentumswohnungen und einen Pool am Dach verfügen und heuer im dritten Quartal fertiggestellt werden. Die gemeinsame Garage wird die beiden Türme verbinden.

