Stiegl baut 57 Wohnungen gegenüber der Brauerei

Rund die Hälfte wird dabei für Stiegl-Mitarbeiter zur Verfügung stehen, die anderen Wohnungen werden vermietet, wie das Unternehmen mitteilte.

Auf dem rund 4800 Quadratmeter großen Bauplatz werden zwei Gebäude, die drei Vollgeschoße sowie ein teilweise zurückgesetztes Dachgeschoß umfassen, errichtet.

Die Fertigstellung und Übergabe der Wohnungen ist für Anfang August 2023 vorgesehen.

Ein adäquates Wohnangebot zu finden, sei in Salzburg wie in vielen österreichischen Städten eine echte Herausforderung, so das Unternehmen mit österreichweit mehr als 700 Mitarbeitern, das bei seinem Projekt auf Leistbarkeit gerade für junge Familien und Klimaschutz wegen kurzer Wege in die Arbeit verweist. "Als Privatunternehmen denken wir in Generationen", sagte Stiegl-Eigentümer Heinrich Dieter Kiener.

Man arbeite mit Professionisten aus der Region zusammen. Für die Architektur ist "Innerhofer oder Innerhofer" aus Saalfelden verantwortlich. Als Baugeneralunternehmer fungiert Spiluttini aus St. Johann im Pongau.