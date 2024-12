Steilste Pendelbahn der Welt wurde in der Schweiz eröffnet

Die Pendelbahn überwindet 775 Höhenmeter in weniger als vier Minuten. (Garaventa)

Garaventa, eine Tochter des Vorarlberger Seilbahnspezialisten Doppelmayr, hat im Berner Oberland in der Schweiz die steilste Pendelbahn der Welt realisiert. Das Großprojekt "Schilthornbahn 20XX" umfasst den Neubau der Seilbahnverbindung von Stechelberg bis zum Schilthorn. Die erste Etappe wurde kürzlich abgeschlossen und umfasst die Pendelbahn zwischen Stechelberg und Mürren mit einer Steigung von 160 Prozent sowie die Seilbahn zwischen Mürren und Birg. In den kommenden Jahren folgt die zweite Spur zwischen Mürren und Birg und eine Bahn, die von Birg aus das Schilthorn erschließen wird. Es wird jeweils zwei parallel verlaufende Spuren geben, was einen Vorteil bei Wartungsarbeiten darstellt.

Zwei Kabinen mit Platz für jeweils 85 Personen transportieren bis zu 800 Fahrgäste pro Stunde zwischen Stechelberg und Mürren. Die Bahn überwindet 775 Höhenmeter in weniger als vier Minuten. Neben dem Personenverkehr gibt es auch Güterlogistik.

