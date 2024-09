So werden Holzpellets richtig aufbewahrt

Pelletsheizungen gelten als nachhaltig, sie benötigen verhältnismäßig wenig Lagerfläche. Bei der Lagerung ist aber die Einhaltung bestimmter Sicherheitsstandards erforderlich. Der Interessenverband proPellets weist darauf hin, dass bei der Lagerung eine geringe Menge Kohlenmonoxid (CO) entsteht. Bei ordnungsgemäß errichteten und belüfteten Lagern seien die natürlichen Reaktionen unbedenklich. Laut Geschäftsführerin Doris Stiksl sollte jedes Lager normgerecht errichtet werden und Platz für einen Jahresvorrat bieten.

Doris Stiksl Bild: Kanizaj Marija



Zudem sei eine kontinuierliche Luftzirkulation im Lager entscheidend, um eine Ansammlung an CO zu vermeiden. In den ersten Wochen nach der Befüllung sei eine höhere CO-Konzentration möglich. Einer solchen könne mit einem belüfteten Befüllstutzendeckel entgegengewirkt werden. Die Installation eines CO-Messgeräts biete zusätzliche Sicherheit. Dieses werde im Vorraum angebracht. Das Lager dürfe nicht betreten werden – für Wartung oder Reinigung müsse der Heizkessel abgeschaltet und die Frischluftzufuhr gewährleistet sein.

