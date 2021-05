Signas KaDeWe in Wien bekommt eigenen Namen

"Der Name des Warenhauses wird nicht KaDeWe Wien sein, sondern soll einen österreichischen Bezug haben. Es gibt Ideen", sagte der Chef der KaDeWe-Group, André Maeder. Die Immobilie werde je zur Hälfte im Eigentum von Signa und Central Group stehen. An der KaDeWe-Group hält die Central Group 50,1 Prozent, 49,9 Prozent entfallen auf Signa Retail. Die KaDeWe-Kaufhausimmobilien – KaDeWe in Berlin, Oberpollinger in München und Alsterhaus in Hamburg – gehören Signa Prime.

Das Wiener Kaufhaus nach Vorbild des Berliner KaDeWe samt Hotel und öffentlichem Park auf dem Dach entsteht auf dem Grund des früheren Leiner-Möbelhauses auf der Mariahilfer Straße. Die Abbrucharbeiten begannen Mitte Mai. Eröffnen soll es im Herbst 2024.