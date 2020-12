Signa hat ersten Mieter für Elbtower in Hamburg

Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) wird Büroflächen im Umfang von mindestens 11.000 Quadratmeter (mit Option auf weitere 2000 Quadratmeter) für zehn Jahre (mit Option auf weitere fünf Jahre) übernehmen.

Die Auswahl eines Hotelbetreibers sei ebenfalls kurz vor dem Abschluss, teilte Signa Real Estate Germany mit. Die vollständige Vermietung des Sockels stehe bevor. Namhafte internationale Luxus-Lifestyle-Konzepte, die bisher nicht in Hamburg vertreten seien, hätten sich um Flächen in dem letztlich 245 Meter hohen Turm beworben.

Der Elbtower in der Hafen-City wird das höchste Gebäude in der Hansestadt und den Angaben zufolge das dritthöchste in Deutschland. Der Beginn der Tiefbauarbeiten ist für das Frühjahr 2021 geplant.