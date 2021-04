Sieben Fragen, die Mieter besonders häufig stellen

Rund 12.000 Anfragen bearbeiteten die Experten des Konsumentenschutzes im Corona-Jahr 2020, wenn es um Wohnen und Bauen ging. 10.700 Beratungen wurden telefonisch durchgeführt. Die Anfragen per E-Mail werden mehr. Waren es 2019 noch knapp 500 Anfragen per Mail, so gingen im Vorjahr mehr als eintausend Fragen ein.