Schweiz verschärft Regeln für Banken

Die Schweizer Regierung hat am Montag auf Antrag der Notenbank den sogenannten antizyklischen Kapitalpuffer in Kraft gesetzt. Banken müssen ab dem 30. September 2022 zusätzliche Eigenmittel für Wohnbauhypotheken in der Höhe von 2,5 Prozent halten, wie die Regierung am Mittwoch erklärte. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält die Gefahr einer Überhitzung des Hypothekar- und Immobilienmarkts für groß und hatte deswegen schärfere Kapitalanforderungen verlangt.