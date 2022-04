Schwarm in allen Ländern

Dies soll über Crowdfunding und EU-weit geschehen. Denn aufgrund der neuen EU-Verordnung für Schwarmfinanzierungsdienstleister ist dies nun auch mit nur einer Konzession in allen Ländern möglich. Namensaktien, die bis 17. Mai gekauft werden können, sollen 1,5 Millionen Euro frisches Geld bringen. Die Emission erfolgt nicht über eine Börse, sondern über das Onlineportal "Invesdor". Eine zweite Runde im Ausmaß von 1,3 Millionen Euro ist für 2023 geplant. Danach sollen die Namens- in handelbare Inhaberaktien umgewandelt werden, so dagobertinvest-Chef Andreas Zederbauer.