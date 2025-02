Schoeller-Gruppe kauft Upper West in Berlin

Der deutsche Familienkonzern Schoeller kauft die frühere Zentrale der Signa in Deutschland, das Hochhaus Upper West in Berlin. Das teilte der Insolvenzverwalter der Signa Prime Selection, in der die Luxusimmobilien gebündelt sind, kürzlich mit. Die Schoeller Group mit Sitz in Pullach bei München habe als Bestbieter im Zuge eines Ausschreibungsverfahrens einen Kaufvertrag mit der bisherigen Eigentümergesellschaft unterzeichnet, hieß es in einer Mitteilung. Der Abschluss soll im ersten Quartal erfolgen. Medienberichten zufolge liegt die Kaufsumme bei 450 Millionen Euro.

Mit einer Höhe von 120 Metern und 33 Stockwerken zählt das Upper West zu den markantesten Wahrzeichen der Berliner City West. Das rund 55.000 Quadratmeter große Gewerbeobjekt in unmittelbarer Nähe der historischen Gedächtniskirche umfasst Büros, ein Hotel sowie Einzelhandels- und Gastronomieeinheiten.

Die deutsche Industriellenfamilie Schoeller hatte im Frühjahr 2024 bereits mehrere Projekte der insolventen Signa Prime in Italien übernommen, darunter etwa den im Bau befindlichen WaltherPark und das Entwicklungsprojekt Viva Virgolo in Bozen. Im Juni 2024 übernahm Schoeller auch die Luxemburg-Sparte der Signa Prime. Mehrere Luxusimmobilien der Signa haben zuletzt neue Eigentümer gefunden: Die Mohari Hospitality Gruppe, Eigentümerin der Luxushotelkette Four Seasons, hat Ende 2024 das traditionsreiche Hotel Bauer in Venedig gekauft.

Wie berichtet, kauft der Innviertler Industrielle Josef Rainer das neoklassizistische Bauwerk an der Ecke Renngasse/Freyung im ersten Wiener Bezirk, in dem der Verfassungsgerichtshof und das Kunstforum untergebracht sind. Der Kaufpreis dürfte um die 100 Millionen Euro liegen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper