Ein Hotel, in dem die Gäste nur noch digital einchecken können, weil es keine Rezeption mehr gibt: Innovative Konzepte sind auch in Österreich auf dem Vormarsch. Blickt man über Österreichs Grenzen hinaus, findet man Hotels, in denen ein unvergesslicher Aufenthalt garantiert ist.

Mit dem Nachtzug kann man nicht nur fahren, in den nostalgischen Eisenbahnwaggons auf dem Gelände des Erlebnisbahnhofs Ratzeburg in Deutschland kann man auch übernachten.

Einen traumhaften Ausblick garantiert eine Nacht im Kakslauttanen Arctic Resort: Gäste schlafen unter einer gläsernen Decke und blicken direkt in den finnischen Nachthimmel. Wer Glück hat, bekommt die Nordlichter zu Gesicht.

Wer es gerne wärmer mag, ist im Costa Verde auf Costa Rica gut aufgehoben: Mitten im Dschungel hängt eine Boeing 727 in den Bäumen. Die Propellermaschine aus 1965 wurde aufwendig restauriert und dient heute als Herberge.

Martins Patershof: Hotel in einer ehemaligen Kirche Bild: Martins Patershof

79 Zimmer, ein Spa-Bereich und eine große Lounge bietet Martins Patershof im belgischen Mechelen. Das Besondere: Die Besucher wohnen in einer ehemaligen Kirche und blicken aus Buntglasfenstern auf das Stadtzentrum.

Riesige Kakteen im Zimmer

Übernachten in einem ehemaligen Gefängnis: Möglich ist das im Liberty Hotel im deutschen Offenburg. Bis 2009 waren hier Menschen inhaftiert, nach umfassenden Umbauarbeiten werden seit 2017 Gäste beherbergt. Bis heute erinnern dicke Holztüren an die düstere Vergangenheit.

Das Liberty Hotel, einst Gefängnis Bild: Liberty Hotel

Schwindelfrei sollten alle Gäste sein, die im Crane Hotel Faralda in Amsterdam nächtigen: In dem umgebauten Kran wurden mehrere Suiten eingerichtet, der Ausblick auf die niederländische Hauptstadt ist phänomenal. Besonders Mutige können vom Dach einen Bungee-Sprung wagen.

Crane Hotel Faralda: Der Kran ist zugleich Hotel (Fred Romero) Bild: Fred Romero

Als wäre man im Wilden Westen: So fühlt sich jeder, der im Pioneertown Motel in der gleichnamigen Stadt im Süden Kaliforniens übernachtet. Manche der Zimmer sind mit riesigen Kakteen ausgestattet. Mehr als 50 Filme und Serien wurden dort gedreht. Noch nicht buchen kann man im Unterwasserhotel Poseidon Resort Fiji: Dieses soll sich zum Teil an Land, zum Teil unter Wasser befinden. Die Pläne sehen vor, dass einzelne Zimmer mit Acrylglas ausgestattet werden: Gäste sollen sich fühlen, als würden sie in den Weiten des Ozeans schlafen.