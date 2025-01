Schimmelgefahr im Winter: Wie man ihn vermeidet und bekämpft

Es ist ein Problem, das gehäuft in den Wintermonaten in Häusern und Wohnungen auftritt: Schimmelbildung. Warum dies so ist, wie man Schimmel vermeidet und wirksam bekämpft: Was ist Schimmel genau? Und ist er gefährlich? Zu den Schimmelpilzen werden Pilze gerechnet, die typische Pilzfäden und winzige, nur unter dem Mikroskop sichtbare Sporen ausbilden. Schimmelpilze kommen in der Natur vor, sie sind in der Luft und im Boden allgegenwärtig. "Schimmel ist primär ein hygienisches Problem. Es wird