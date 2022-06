Schauspielstar Neil Patrick Harris verkauft sein Haus

Bei 7,325 Millionen lag der Listenpreis, um 7,1 Millionen Euro wurde es verkauft: Der Schauspieler Neil Patrick Harris, hierzulande bekannt für seine Rolle als Barney Stinson in der Sitcom "How I Met Your Mother", hat sich von seinem Haus im New Yorker Viertel Harlem getrennt und zieht in die Hamptons. Das berichtete die "New York Post".

Die Immobilie in Harlem hatten Harris und sein Ehemann David Burtka 2013 um 3,6 Millionen Dollar gekauft. Das Sandstein-Stadthaus hat 743 Quadratmeter, verteilt auf fünf Stockwerke. Es gibt unter anderem fünf Schlafzimmer, sechs Badezimmer und fast vier Meter hohe Decken.

Profi-Küche und Geheimtür

Wer die Immobilie gekauft hat, ist noch unklar. Fest steht, dass der Besitzer in den Genuss einer Profi-Küche kommt. David Burtka ist nicht nur Schauspieler, sondern auch professioneller Koch.

So gibt es in der Küche zwölf Gasbrenner, mehrere Kühlschränke und Tiefkühler mit unterschiedlichen Temperaturen, einen XXL-Vorratsschrank und einen Weinkühler.

So sieht der Eingangsbereich des Stadthauses aus. Bild: Compass

Außerdem wartet das Haus mit einem Bartresen aus einem alten Hotel auf – und einer Geheimtür, hinter der sich das Büro des Schauspielers befindet. Ein Heimkino mit zehn Plätzen und ein Gym zum Trainieren zählen ebenfalls zur Ausstattung.

Im Hauptschlafzimmer gibt es einen von drei Gas-Kaminen und einen riesigen begehbaren Kleiderschrank – und natürlich eine eigene Terrasse mit Whirlpool. Direkt daneben befinden sich ein großzügiges Bad und eine Bibliothek, in der Bewohner entspannen können.