Salzburg bekommt ein "Sound of Music"-Museum

Rund eine Milliarde Menschen haben ihn seit seiner Premiere 1965 bereits gesehen: den Film "Sound of Music". Die Geschichte über die singende Familie Trapp, die auf einer wahren Begebenheit beruht, wurde mit Julie Andrews und Christopher Plummer in den Hauptrollen in Salzburg gedreht. Seitdem ist die Stadt auch Anziehungspunkt für zahlreiche Fans, vor allem aus den USA. Viele Sehenswürdigkeiten dienten als Drehorte, unter anderem das Schloss Leopoldskron. Die Liebesgeschichte läuft in vielen Ländern auf der ganzen Welt als Weihnachtsklassiker im Fernsehen.

Der berühmte Pavillon aus dem Film steht bereits im Stadtteil Hellbrunn. Unmittelbar daneben soll nun das dazugehörige Museum entstehen, wie diese Woche der ORF berichtete. Heuer im Frühjahr soll mit dem Bau begonnen werden. Der Bau soll 3,8 Millionen Euro kosten, Stadt und Land Salzburg teilen sich die Kosten. Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) geht von einem wichtigen Beitrag für den Tourismus aus. Zudem sei es für die Tourismuslenkung extrem wichtig, dass das Museum außerhalb der Innenstadt, in Hellbrunn, entstehe und nicht, wie ursprünglich geplant, im Barockmuseum.

In der Ausstellung soll es um das Bild Österreichs, um Zeitgeschichte, aber auch um die wissenschaftliche Aufarbeitung des Phänomens "Sound of Music" gehen. Laut Martin Hochleitner, Direktor des Salzburg Museums, wird man einerseits die Geschichte, die in dem Film erzählt wird, zeigen, andererseits auch die Geschichte des Films selbst.

Derzeit eine Bauruine

Derzeit sind die Gebäude, in die das Museum einziehen soll, eine Bauruine. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2026 geplant – pünktlich zum 60-Jahr-Jubiläum des Films, der auf einem Musical beruht. Betrieben werden soll das Museum dann vom Salzburg Museum.

Größte Hürde für den Bau war, die Rechte für die diversen Ausstellungsinhalte zu bekommen, wie Peter Husky, der Chefkurator des Salzburg Museums, sagt. Nun soll ein niederländischer Sammler dem Museum seine Schätze zur Verfügung stellen: "Was sich da angesammelt hat, ist wirklich ein Konglomerat aus Filmplakaten, Transparenten und Schallplatten."

