Reparaturbonus im Ausschuss beschlossen

Es werden jeweils maximal 50 Prozent einer Reparatur (elektrische und elektronische Haushaltsgeräte) übernommen, in Summe pro Haushalt bis zu 200 Euro im Jahr.

Damit wird das Modell des Reparaturbonus, das es in Oberösterreich schon länger gibt, auf das gesamte Bundesgebiet ausgerollt.

"Wir haben in Oberösterreich als erstes Bundesland schon 2018 diesen Weg der Forcierung von Reparaturen eingeschlagen und damit einen Meilenstein im Aufbau einer Kreislaufwirtschaft gesetzt", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Ziel sei es, Elektrogeräte möglichst lange in Gebrauch und damit die darin enthaltenen Ressourcen und Emissionen möglichst lange in Nutzung zu halten.

Laut einer Studie des Ökonomen Stefan Fink sind 45 Prozent der globalen Treibhausgase in Bauwerken und Produkten gebunden.

Würde man EU-weit die Nutzungsdauer aller Waschmaschinen, Notebooks, Staubsauger und Smartphones um nur ein einziges Jahr verlängern, entspräche der Klimaeffekt der Stilllegung von zwei Millionen Pkw für ein Jahr.

Der überwiegende Teil der Reparaturbonus-Anträge in Oberösterreich betraf zuletzt Handys (55,2 Prozent), dahinter folgten Geschirrspüler (16), Waschmaschinen (13,4), E-Herde (9,2).