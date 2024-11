Remax: Verkaufsrekord in schwierigen Zeiten

Das Maklernetzwerk Remax blickt eigenen Angaben zufolge auf ein bisher erfolgreiches Jahr 2024 zurück: In den ersten zehn Monaten seien so viele Immobilien vermittelt worden wie nie. Das bisherige Rekordjahr 2022 konnte um 2,4 Prozent übertroffen werden. "Im Vergleich zum Vorjahr liegen wir bei den Verkaufszahlen um mehr als 17 Prozent im Plus", sagt Bernhard Reikersdorfer von Remax. Man wachse in einem herausfordernden Umfeld: Der Gesamtmarkt in Österreich sei 2024 im Vergleich zum Vorjahr um rund zehn Prozent und im Vergleich zum Jahr 2022 um mehr als 30 Prozent rückläufig.

Remax rechnet damit, 2024 mit einem deutlichen Plus gegenüber 2023 abzuschließen. Das Unternehmen ist mit 120 Bürostandorten vertreten und beschäftigt 600 Makler.

