Intelligente Technologien, das Internet der Dinge, Big Data, Industrie 4.0, die Mobilfunkgeneration 5G und Cloud-Dienste: Die Digitalisierung ist unaufhaltsam und dringt in immer mehr Bereiche des Lebens vor. Damit einher geht auch der Bedarf an leistungsstarken Rechenzentren. "Bisher waren Rechenzentren auf dem Immobilien-Investmentmarkt in Österreich nur eine Randerscheinung.