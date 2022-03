Der Bund schreibt mit 1. August 2022 verpflichtende Radonmessungen am Arbeitsplatz nach der Radonschutzverordnung und dem Strahlenschutzgesetz vor. Was das bedeutet: Was ist Radon? Radon ist ein natürlich vorkommendes radioaktives Gas. Es entsteht durch Zerfall in Gestein. Durch Spalte und Risse gelangt es dann aus dem Untergrund durch Wärmeübertragung in Gebäude. Was hat es für gesundheitliche Folgen? Die mittlere Dosis der Strahlung, der man in Österreich jährlich ausgesetzt ist, beträgt