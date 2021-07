Publikation über beispielgebende Architektur

"Wir wollten eine Bestandsaufnahme von Projekten in unserem Bundesland vornehmen", sagt Max Luger, Präsident der Zentralvereinigung der Architekt*innen OÖ.

Inventur über zehn Jahre

"architektur zeit raum 2010 bis 2020" bildet einen Querschnitt aller Aufgaben baulicher Intervention ab, mit prominenten Beispielen aus dem Bundesland: vom Städtebau bis zu Bauten der Landwirtschaft, vom sozialen Wohnbau bis zum Schulbau, von kleinen privaten Wohnformen bis zum Industriebau.

Die Publikation wird zeitgleich mit der Eröffnung einer Wanderausstellung am 24. September 2021 an der Johannes Kepler Universität Linz präsentiert. Die Schau zieht anschließend in die Regionen weiter.