Preisauftrieb schwächer

Demnach halbierte sich die Teuerung der Wohnimmobilien gegenüber dem Vorjahresquartal im bundesweiten Schnitt auf 5,6 Prozent, nach 12,6 Prozent im dritten Quartal. Zwar zeigt der OeNB-Fundamentalpreisindikator für Wohnimmobilien im vierten Quartal des abgelaufenen Jahres "eine geringere Abweichung der Preise von Fundamentalfaktoren", also eine sich abschwächende Überbewertung. Die Immobilien waren aber immer noch teuer: Im vierten Quartal lag der Indikator bei 34,2 Prozent, nach 37,3 Prozent im dritten Quartal.

In der zweiten Jahreshälfte 2022 gingen die Immobilienkäufe in Österreich laut Nationalbank merklich zurück. Die starke Wohnbaukonjunktur der vergangenen Jahre klingt ab. 2021 wurden in Österreich 71.200 Wohneinheiten fertiggestellt. Heuer sei "mit einer deutlich rückläufigen Anzahl" zu rechnen, so die OeNB.

