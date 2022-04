Preis-Rallye für Eigentum in Wien geht weiter

Demnach sind Neubauwohnungen in Wien 2021 im Vergleich zum Vorjahr im Durchschnitt um 8,2 Prozent teurer geworden und schlugen mit 5788 Euro pro Quadratmeter zu Buche. Gebrauchte Wohnungen, die den Besitzer wechselten, legten um 15,9 Prozent zu und erzielten einen Durchschnittspreis von 4375 Euro pro Quadratmeter. Am stärksten zogen die Preise in den "Nobelbezirken" Innere Stadt und Döbling an, nämlich um mehr als 20 Prozent.

Auch Mieten deutlich teurer

Die Entwicklung der Mieten hingegen hinkt, wenn auch auf hohem Niveau, hinterher. In Wohnungen ohne gesetzlichen Mietzinsdeckel (Richtwertmieten und Kategoriemietzins) wurden im Schnitt monatlich "nur" vier Prozent mehr gezahlt; immerhin aber auch netto 13,65 Euro pro Quadratmeter. Der drohende Anstieg der Zinsen für Immobilienkredite dürfte auch auf die Nachfrage nach Eigentumswohnungen im oberen Preissegment ab 6000 Euro pro Quadratmeter durchschlagen, sagt Sonja Kaspar, Leiterin Wohnen bei Otto Immobilien. Ab Juli werden die Anforderungen der Banken für Finanzierungen deutlich strenger.