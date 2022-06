Ost-West-Gefälle bei Preisen für Immobilien verstärkt

Dass die durchschnittlichen Immobilienpreise im vergangenen Jahr in Österreich überall gestiegen sind, überrascht kaum jemanden. Trotzdem lohnt sich ein Detailblick auf die diese Woche präsentierten Zahlen der Statistik Austria. Demnach wurde das "Ost-West-Gefälle" weiter verstärkt, und zwar bei Häuserpreisen, Wohnungspreisen und Preisen für Baugrundstücke.

Im Durchschnitt kostete ein Quadratmeter einer Eigentumswohnung in Österreich im Vorjahr 3389 Euro. Bei Wohnhäusern waren es 2578 Euro pro Quadratmeter, bei bebaubaren Grundstücken aus privater Hand im Durchschnitt 84 Euro. Berechnet man Bund, Länder und Gemeinden mit ein, lag der Durchschnittspreis bei 73 Euro.

Große regionale Unterschiede

Die Statistiker hoben allerdings auch die regional großen Unterschiede hervor. Bei Wohnhäusern war die Preisentwicklung besonders stark in Teilen Tirols, Oberkärntens und des Waldviertels sowie im Burgenland, in der Obersteiermark und im südlichen Niederösterreich.

Bei den Wohnungspreisen galt das im Vorjahr am meisten für das Tiroler Unterland, die Regionen Bludenz-Bregenzer Wald und Unterkärnten.

Und bei den Baugrundstücken lagen die westösterreichischen Regionen, Bezirke des Großraums Wien sowie der oberösterreichische Zentralraum bei der Preisentwicklung voran. Besonders gefragt sind laut Statistik Austria Grundstücke in Ballungsräumen und Tourismuszentren.

In dieser Kategorie ist das "Ost-West-Gefälle" laut Angaben der Statistik Austria am deutlichsten zu erkennen. In Vorarlberg (522 Euro), Salzburg (266) und Tirol (261) ist der durchschnittliche Quadratmeterpreis für einen Baugrund in Österreich am teuersten. Wesentlich niedriger sind die Preise in Oberösterreich (87), Niederösterreich (84), im Burgenland (68), in Kärnten (62) und in der Steiermark (57). Ausreißer in dieser Statistik ist Wien mit durchschnittlich 656 Euro pro Quadratmeter.

Die teuersten Grundstücke gibt es in Kirchberg in Tirol mit 1789 Euro pro Quadratmeter. Dahinter folgen Kitzbühel (1736), Salzburg (1602), Innsbruck (1531) sowie die beiden Wiener Bezirke Döbling (1912) und Währing (1441).