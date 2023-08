Österreich bei Preisen für Immobilien im Spitzenfeld

Die Preise für Wohnimmobilien sind im Euroraum in den vergangenen Jahren deutlich stärker gestiegen als der durchschnittliche Nettoverdienst. Das zeigt eine Analyse der Bank Austria: "Der durchschnittliche Nettoverdienst bezogen auf die Immobilienpreise hat seit 2009 rund 13 Prozent an Wert verloren, in Österreich sogar um fast 40 Prozent", sagt der Chefökonom der Bank, Stefan Bruckbauer. Seit Mitte 2022 hätte die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank die Situation weiter verschärft.

Die Berechnungen der Bank Austria zeigen allerdings, dass nicht die Zinsentwicklung, sondern der drastische Anstieg der Immobilienpreise der Hauptgrund für die geringere Leistbarkeit ist. Die Preise lagen im Euroraum 2022 um 45 Prozent höher als im Jahr 2009, das bedeutet im Durchschnitt einen jährlichen Anstieg von drei Prozent. Spitzenreiter ist Estland mit 9,1 Prozent pro Jahr, gefolgt von Luxemburg mit 7,2 Prozent. Auf dem dritten Platz folgt Österreich: Hierzulande wurden Immobilien jedes Jahr um durchschnittlich 6,6 Prozent teurer. Die Quadratmeterpreise für eine neu errichtete Immobilie erreichten 2022 mit rund 5200 Euro einen Spitzenplatz in Europa. Der Kaufpreis von Wohnimmobilien übersteige im Durchschnitt jenen in Frankreich und Deutschland.

Laut Bank Austria seien für den Kauf einer neu errichteten Wohnimmobilie mit 100 Quadratmetern 2022 durchschnittlich 6,5 Nettojahresgehälter eines österreichischen Haushalts nötig. Das ist allerdings weniger, als in Deutschland oder Frankreich dafür aufzubringen wäre.

