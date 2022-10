Ökofen erweitert deutschen Standort

Nach einem Jahr Bauzeit wurde die Niederlassung im bayerisch-schwäbischen Mickhausen um eine dritte Halle mit 3000 Quadratmetern Nutzfläche erweitert. Der Pelletsofen-Erzeuger investierte sieben Millionen Euro, hieß es in einer Aussendung. Nun stehen 16.000 Quadratmeter Büro- und Logistikfläche zur Verfügung.

Ökofen beschäftigt in Deutschland 100 Mitarbeiter. Auch in Frankreich und Österreich ist das Unternehmen auf Expansionskurs. In Summe werden rund 44 Millionen Euro in den Ausbau investiert, davon 32 Millionen am Stammsitz.

In der Gruppe beschäftigt Ökofen 850 Mitarbeiter, der Gesamtumsatz betrug im vergangenen Jahr 190 Millionen Euro. 90 Prozent der 40.000 jährlich erzeugten Pelletsöfen gehen in das Ausland.