Oberösterreichs höchstes Holzhaus in Eberstalzell

Etwa 30 Meter hoch wird das "Pod-Motel" des Unternehmens Pod Bau zu seiner Fertigstellung hoch sein und in 84 Zimmern seinen Gästen einen Ausblick auf das Seengebiet und die Alpen bieten. An dem Hotel, das voraussichtlich im April 2023 eröffnet wird, ist eine Sache besonders: Bis auf den Aufzugsschacht und das Stiegenhaus wird das Gebäude zur Gänze aus Holz bestehen und damit Oberösterreichs höchstes Holzhaus sein.

Auch die Aufbauart des Gebäudes ist innovativ: "Das Hotel kann durch die Modulbauweise, mit der alles nur noch verbunden werden muss, innerhalb weniger Tage errichtet werden", erklären die Geschäftsführer Gerhard Limberger und Johann Drack. Pod Bau hat sich auf die Entwicklung und den Bau solcher Module spezialisiert. Ganze Räume samt Einrichtung werden im Werk produziert und müssen auf der Baustelle nur noch zusammengesetzt werden.

Entstehen wird das Hotel am Standort von Pod Bau in Eberstalzell. Die 2021 eröffnete "Öko-Arena", direkt an der Ausfahrt der A1, beherbergt die Produktion auf einer Fläche von rund 15.000 Quadratmetern mit rund 30 Mitarbeitern.