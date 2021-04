Oberösterreicher steigt bei "Haut aus Felsen" ein

Der gebürtige Oberösterreicher beteiligte sich mit seinem Beteiligungsunternehmen WFH mit Schwerpunkt Immobilien-Entwicklung mit knapp drei Millionen Euro an der Schweizer Skinrock AG, er ist damit zu einem wichtigen Aktionär geworden.

Skinrock verarbeitet in eigenen Werken in Indien und Malaysia Natursteine zu hauchdünnen Furnieren, die an eine Haut aus Felsen erinnern. Am Ende ist das Material nur wenige Millimeter dick, leicht und biegsam. Der Stein ist sowohl im Küchen- und Möbelbau als auch als Bodenbelag, Wand- oder Fassadenverkleidung (etwa bei der Seilbahnstation der Schweizer Klosters-Madrisa-Bergbahn) einsetzbar. Derzeit beliefert die Skinrock AG aus Saas im Prättigau (Kanton Graubünden) laut eigenen Angaben Unternehmen in 20 Ländern (u. a. Brasilien und Neuseeland). Derzeit werden rund 500.000 Quadratmeter pro Jahr produziert.

