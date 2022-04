Neues Hotel für die Mariahilfer Straße

Es soll 2024 eröffnen, wird 148 Zimmer haben und wird ein Thompson Vienna der US-Hotelgruppe Hyatt sein. Gestaltet wird das gesamte Gebäude vom in Rotterdam ansässigen Architekturbüro OMA des Pritzker-Preisträgers Rem Koolhaas.

Die Immobilie steht je zur Hälfte in Besitz von Signa und der thailändischen Central Group der Familie Chirathivat. Die ist mit Signa auch beim Edel-Kaufhaus KaDeWe in Berlin im Boot.

Das Thompson Vienna wird das dritte Hyatt in Wien sein, neben dem Park Hyatt in der einstigen Länderbank-Zentrale und dem Andaz Vienna am Belvedere.

Eine Symbiose von Kaufhaus und Hotel ist in Wien nicht neu. Im Ikea beim Westbahnhof befindet sich im fünften und sechsten Stock das "Jo&Joe"-Hotel. Die Gäste nutzen dort die 1800 Quadratmeter große öffentliche Dachterrasse. Auch im Signa-Kaufhaus (der Name steht noch nicht fest) wird es eine öffentliche Dachterrasse geben. (haas)