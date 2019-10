Neuer Markt für die Mitte der Stadt

Objekt: Stadtplatz LEO, Marktsystem

Bauherrschaft: Stadt Steyr

Architektur/Planung: Hertl.Architekten, Lucy.D Design, Atteneder Grafik Design, projekt + prozess

Projektlaufzeit: Februar/2018 bis April/2019

Eröffnung: 17. Mai 2019

Bauweise: Metallkonstruktion mit Holzplatten, Textil

Georg Wilbertz: Der neue Architekturkritiker der OÖNachrichten

Die OÖNachrichten haben einen neuen Architekturkritiker: Georg Wilbertz (56). Er folgt auf Tobias Hagleitner, der fünf Jahre als OÖN-Architekturkritiker tätig war.

Wilbertz wurde im deutschen Mönchengladbach geboren und zog im Jahr 2012 nach Linz, zuerst aus familiären Gründen. „Das Berufliche folgte dann“, sagt Wilbertz, der liiert und Vater von vier Töchtern ist. „Ich lebe sehr gerne in Linz, schätze die Nähe zum Mühlviertel und dass ich nur wenige Minuten in den Wald brauche.“

Georg Wilbertz

Wilbertz hat Kunstgeschichte, Archäologie und Geschichte in Köln und Wien studiert. Er promovierte zur frühgotischen Architektur in Deutschland.

Parallel zu seiner Forschungstätigkeit hält Wilbertz Vorlesungen und Seminare an verschiedenen Architekturfakultäten in Deutschland und Österreich. Seit er in Linz ansässig ist, befasst sich Wilbertz zunehmend mit Themen der aktuellen bildenden Kunst.

Wilbertz ist kuratorisch tätig unter anderem für das StifterHaus in Linz und das afo architekturforum oberösterreich. Wichtige aktuelle Projekte sind die Ausstellung „Kontaminierte Orte in Oberösterreich“ (Eröffnung am 15. Oktober im afo in Linz) und eine Publikation zur Linzer Architektur- und Stadtgeschichte der Moderne (im Herbst 2020 im Nordico Stadtmuseum).

Seit 2019 ist Wilbertz aktives Mitglied der Vereinigung „Die Kunstschaffenden“ in Linz.