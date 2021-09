Neue Heimat: 1000ster Balkonzubau

Damit erhöhe man die Lebensqualität der Bewohner, deren Feedback für die neu errichteten Balkone durchwegs positiv sei, sagte Neue-Heimat-Geschäftsführer Robert Oberleitner bei einer kleinen Feier anlässlich des 1000sten Balkonzubaus im Zuge von Wohnanlagensanierungen in der Siemensstraße im Linzer Stadtteil Neue Heimat am Dienstag. Die Kosten für die bisher nachträglich errichteten Balkone belaufen sich auf rund 11,1 Millionen Euro. Besonders im Stadtteil Neue Heimat werden viele Balkone nachträglich errichtet, da aufgrund der damaligen Architektur in den 1940er- und 1950er-Jahren viele Häuser ohne Balkone gebaut wurden. 2012 hat die Neue Heimat dafür einen Masterplan ins Leben gerufen. Der erste Balkonzubau fand im Jahr 2014 statt – der letzte ist für das Jahr 2022 geplant.