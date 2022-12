Neue Führung für Immobilienfirma in Mondsee

Grund dafür sei die "Fokussierung auf andere Projekte", hieß es. Unger bleibt Gesellschafter. Ruzicka ist 2014 als Projektleiter eingestiegen und übernimmt nun die Leitung des Betriebs.

Residence Wohnbau beschäftigt laut eigenen Angaben acht Mitarbeiter und hat in den vergangenen drei Jahren rund 70 Millionen Euro umgesetzt. Die Immobilienfirma hat mehr als 500 Wohnungen und Objekte im Salzkammergut, in Salzburg und in Wien gebaut, saniert und übergeben. Man sei spezialisiert auf "Immobilien im oberen Segment", beispielsweise den Schlosspark im Salzburger Stadtteil Parsch. 2024 will die Firma einen neuen Firmensitz im Nonntal in Salzburg beziehen.

