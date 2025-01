Neue Ausstellung im afo: Visionen auf 9 Quadratmetern

Architekten, die ihre persönlichen Perspektiven und Zugänge zu Architektur und Baukultur präsentieren, stehen im Mittelpunkt einer neuen Ausstellung des afo architekturforum Oberösterreich, mit der der Verein seine Mitglieder in den Vordergrund rückt. Auf einer Fläche von nur neun Quadratmetern präsentieren zehn Architekturbüros ihre Visionen und Haltungen. Die Ausstellung, die den Titel "9 Quadratmeter für Visionen" trägt, wird am kommenden Donnerstag, 30. Jänner, um 19 Uhr im afo architekturforum am Herbert-Bayer-Platz in Linz eröffnet. Die Ausstellung ist vom 31. Jänner bis 21. Februar jeweils zwischen 15 und 19 Uhr geöffnet.

Die Resonanz auf die Einladung war laut afo sehr positiv. An der ersten Runde werden zehn Architekten teilnehmen: die Archinauten, Bogenfeld Architektur, BASEhabitat, Andreas Kleboth, Tp3 Architekten, Bernhard Rosensteiner, WAAX Architekten, Verein Schwemmland, Paul Eis und Max Meindl, Gerald Anton Steiner.

Das afo architekturforum ist eine Plattform für Architektur und Baukultur: Es engagiert sich für interdisziplinäre Diskurse über urbane und ländliche Entwicklungen einschließlich der damit verbundenen Veränderungen, die den Alltag beeinflussen.

