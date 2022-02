Nationalbank: Stärkster Preisanstieg seit 1989

Im vierten Quartal 2021 haben sich die Wohnimmobilien in Österreich im Jahresvergleich um 12,6 Prozent verteuert. "Der OeNB-Fundamentalpreisindikator für Wohnimmobilien in Österreich verzeichnete den stärksten Anstieg seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1989", teilte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Mittwoch mit.

In Zentral-, Ost- und Südosteuropa (CESEE) stiegen die Immobilienpreise demnach noch schneller an als in der EU insgesamt. "Die Entwicklungen in den Wohnimmobilienmärkten geben in einigen CESEE-Ländern Anlass zur Sorge betreffend der Stabilität der dortigen Finanzmärkte", schreibt dazu die Nationalbank in einer Aussendung.

Diese Preisentwicklung werde von mehreren Faktoren beeinflusst. Nachfrageseitig sei es die allgemeine wirtschaftliche Erholung. Außerdem sei die Nachfrage nach Wohneigentum durch staatliche Unterstützungsmaßnahmen in einigen CESEE-Ländern angekurbelt worden. Finanzierungsseitig begünstigten die niedrigen Zinssätze weiter das Wachstum der Wohnbaukredite. Dazu kommen Baukosten und Materialengpässe.