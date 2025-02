Nachhaltig und digital: Die Trends auf dem Immo-Markt

Mehr Anfragen nach Mietwohnungen in Oberösterreich im Vorjahr

Für die Baubranche und die Immobilienmakler war 2024 ein herausforderndes Jahr: Die Baubranche beschäftigten die gestiegenen Kosten, bei den Maklern waren es vor allem die gestiegenen Zinsen und die KIM-Verordnung, die strenge Kreditvergaberichtlinien vorsieht. Die KIM-Verordnung läuft, wie berichtet, Ende Juni aus. "Das markiert eine Zäsur für den Immobilienmarkt. Im Verein mit möglichen weiteren Zinssenkungen und der erstarkten Kaufkraft durch gute Lohnabschlüsse sind das positive Vorzeichen für 2025", sagt Peter Weinberger, Sprecher von Raiffeisen Immobilien Österreich.

Viele konnten die strengen Auflagen nicht erfüllen. Einige Käufer hätten sich räumlich nach etwas Kleinerem umgesehen, andere hätten gemietet, statt zu kaufen. Jetzt sei die Talsohle durchschritten, heißt es in einer Aussendung von Raiffeisen Immobilien.

Österreichweit gehe die Schere bei der Nachfrage derzeit auf: Einerseits zeige sich eine gestiegene Nachfrage nach günstigen Objekten, andererseits eine nach solchen im Hochpreissegment. Während die Preise im Neubaubereich aufgrund der hohen Zinsen und Baukosten stagnierten oder leicht zulegten, habe sich der Markt für gebrauchte Objekte rascher an die geänderten Gegebenheiten angepasst. Gebrauchte Immobilien seien in vielen Regionen Österreichs günstiger geworden, was sich positiv auf die Nachfrage ausgewirkt habe.

Neben den finanziellen Aspekten spielen laut Raiffeisen Immobilien auch Trends wie nachhaltiges Bauen und digitale Lösungen eine Rolle. Energieeffizienz und intelligente Technologien würden zunehmend nachgefragt und würden die Entscheidung beim Immobilienkauf beeinflussen.

Raiffeisen hat auch die einzelnen Bundesländer ausgewertet: In Oberösterreich sind die Suchanfragen nach Mietwohnungen um 13 Prozent gestiegen. Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen und Häusern blieb stabil, entscheidend sei eine gute Verkehrsanbindung.

Die Preise dürften steigen

Die Experten raten, nicht auf das Auslaufen der KIM-Verordnung zu warten. Weitere Zinssenkungen seien wahrscheinlich, im Zusammenspiel mit dem Auslaufen werde dies zu mehr Kreditvergaben und damit zu einer steigenden Nachfrage führen. Daher sei eher mit einem Preisanstieg bei Immobilien zu rechnen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper