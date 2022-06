Nachfrage nach Luxusimmobilien geht zurück

Nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland haben die Immobilienpreise in den vergangenen Jahren nur eine Richtung gekannt: nach oben. Besonders hoch in der Gunst der Käufer lagen Neubau-Kaufimmobilien, bei denen die Teuerungsrate zwischen 2017 und 2022 stark zulegte. In München gab es in den fünf Jahren ein Preisplus von 25 Prozent, in Berlin und Düsseldorf gar eines von mehr als 70 Prozent.

Doch nun zeichnet sich auf dem Markt für Luxusimmobilien allmählich eine Trendwende ab. Das geht aus einer aktuellen Auswertung eines Online-Immobilienportals hervor.

Für die Analyse wurden die Anfragen für Neubau-Eigentumswohnungen mit Quadratmeterpreisen ab 10.000 Euro auf der Plattform im Zeitraum Jänner bis April 2022 mit denen aus dem Vorjahreszeitraum verglichen. Das Ergebnis: Mit 73 Prozent weniger Kontaktanfragen in Düsseldorf, 46 Prozent weniger in Köln, 44 Prozent weniger in Frankfurt am Main und 26 Prozent weniger in Hamburg ist die Nachfrage in diesen Städten spürbar zurückgegangen.

Dieser Rückgang ist auch daran ersichtlich, dass Inserate länger online waren, bevor ein Käufer gefunden wurde. In Köln blieben Inserate für Luxus-Eigentumswohnungen im ersten Quartal durchschnittlich 115 Tage online und damit fast doppelt so lange wie vor einem Jahr. In Frankfurt am Main waren es 121 Tage, nach zuletzt 63.

Mix aus mehreren Faktoren

Experten führen die sinkende Nachfrage auf einen Mix aus mehreren Faktoren zurück. Die Konjunktur kühle sich ab, die Kreditzinsen steigen, die Preise für Bau- und Energieprodukte legen zu und die Lieferkettenprobleme reißen nicht ab. Der Krieg in der Ukraine spiele ebenfalls eine Rolle, weil die Konsumlaune auch bei reichen Menschen sinke, heißt es.

Ausgenommen von dem Trend sind die beiden Metropolen Berlin und München. In der deutschen Hauptstadt legte die Nachfrage nach Luxusimmobilien mit rund zwölf Prozent zu, in der bayerischen Hauptstadt stieg sie um 110 Prozent. Allerdings ist dabei laut der Auswertung zu berücksichtigen, dass in München sehr viele Wohnungen in das Luxussegment fallen. Die durchschnittlichen Kaufpreise für Immobilien liegen in München bereits bei 8600 Euro pro Quadratmeter.