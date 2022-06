"Wer bestellt, der bezahlt." Dieses Prinzip gilt, vereinfacht gesagt, für jeden in Österreich, der ab kommendem Jahr eine Wohnung mietet. Die Maklerprovision entfällt, das sogenannte Bestellerprinzip wird eingeführt. Derjenige, der den Dienst des Maklers bestellt (also der Vermieter), soll dafür zahlen. In der Regel beträgt die Provision zwei Monatsmieten. Es geht um 50 Millionen Euro jährlich, die nun Vermieter und nicht mehr Mieter zahlen sollen.