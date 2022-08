Es war ein weiter Weg zum Haus am See. Doch Norbert Hartl, der Innungsmeister des Baugewerbes in der Wirtschaftskammer OÖ. ist ihn gegangen. Jetzt freut er sich über sein neues Wohnhaus an der Promenade in Seewalchen am Attersee. Seit Juni 2021 ist es fertig. Es entstand nach Entwürfen der F2 Architekten in Schwanenstadt, Christian Frömel und Markus Fischer. Die modernste Architektur schlug Wellen bis nach New York. Dort ist jene Organisation ansässig, die weltweit herausragende Objekte mit dem