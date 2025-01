Mietwohnungen in zentralen Lagen bei Oberösterreichern am beliebtesten

Der Immobilienmarkt in Österreich dürfte das schwierige Jahr 2024 hinter sich lassen und heuer zulegen. Diese Erwartung hat das Maklernetzwerk Remax nicht nur bundesweit, sondern auch für Oberösterreich. Von allen Immobilientypen seien Mietwohnungen in zentralen Lagen bei den Oberösterreichern am beliebtesten, heißt es in der diese Woche veröffentlichten Remax-Prognose. Die Nachfrage nach Immobilien soll in Oberösterreich heuer um 2,9 Prozent steigen, 2023 und 2022 hatte es jeweils Rückgänge