Mietpreise: Innsbruck am teuersten

In Innsbruck-Stadt sind pro Quadratmeter im Schnitt 18,80 Euro zu berappen, in Jennersdorf 6,30 Euro, hat eine Auswertung des Portals immowelt.at ergeben.

Auf Platz zwei der teuersten Bezirke liegt Salzburg-Stadt, gefolgt von Dornbirn, Bregenz und Kitzbühel. Besonders billig wohnen kann man hingegen auch in Murtal und Voitsberg sowie in Lilienfeld. Vergleichsweise günstig sind auch Rohrbach und Schärding.

Keine Entspannung in Wien

Auch am Wiener Wohnungsmarkt hat Corona keine Entspannung gebracht. Die Bundeshauptstadt liegt mit Preisen von 14,40 Euro auf Platz sieben. "Die große Attraktivität Wiens führt zu kontinuierlich steigenden Einwohnerzahlen und folglich zu steigenden Mieten", schreibt das Portal. Detail am Rande: In Wien wird mehr als die Hälfte der Wohnungen gefördert.