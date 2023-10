Markt für Einzelhandelsimmobilien ist trotz Konsumdelle noch relativ robust

Die Leerstandsquote ist in Österreich leicht zurückgegangen.

Reale Kaufkraftverluste, eine abgeschwächte Konjunktur, eine Reihe von Insolvenzen in der Handelslandschaft: Auf den Markt für Einzelhandelsimmobilien in Österreich prasseln viele Probleme ein. Trotzdem zeige sich der Markt "in solider Verfassung", wie aus dem diese Woche veröffentlichten Geschäftsflächenbericht des Immobiliendienstleisters EHL Immobilien hervorgeht.