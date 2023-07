Lift fürs Auto, Golfsimulator: Wie Messi in Miami wohnt

In gut eineinhalb Wochen, am 21. Juli, dürfte Lionel Messi voraussichtlich zum ersten Mal für seinen neuen Verein Inter Miami spielen. Die Stadt an der Südspitze von Florida kennt der Argentinier auch als Vermieter bereits gut: Ihm gehören dort vier Immobilien im Wert von mehr als 17 Millionen Euro – und Messi ist laut britischen und deutschen Medienberichten auf der Suche nach einem Haus in der Nähe des Meeres.

Unter anderem hat Messi seit 2019 ein 4400 Quadratmeter großes Apartment im Porsche Design Tower (Kaufpreis: rund acht Millionen Euro) direkt am Meer. Die Vorzeigeimmobilie bietet neben luxuriöser Ausstattung atemberaubende Blicke auf die Küste. Originelles Merkmal ist der "Dezervator", ein Lift, der Bewohner mit ihrem Auto zur Wohnung befördert. Außerdem haben die Bewohner Zugang zu einem privaten Restaurant, gekühlten Weinschränken und einer Lounge im Freien mit Blick auf den Atlantik. Ein Stockwerk des Gebäudes ist einem privaten Kino, einem Golf- und einem Rennsimulator gewidmet. Außerdem gibt es einen 24-Stunden-Sicherheitsdienst, einen beheizten Swimmingpool, einen Fitnessraum und ein Spa.

Mit einem Lift kann der Argentinier samt Auto zur Wohnung fahren. Bild: APA/AFP

Nur zwei Jahre nach seinem Einzug in den Porsche Design Tower erwarb Messi für sieben Millionen Euro eine Wohnung im Regalia Tower. Das Apartment nimmt den gesamten neunten Stock des Gebäudes ein. Es verfügt über vier Schlafzimmer und mehrere Bäder, die gesamte Ausstattung soll erstklassig sein. Den Bewohnern stehen außerdem sechs Swimmingpools, ein Spa, ein Fitnesscenter, ein Yogastudio, ein Spielhaus für Kinder, eine Chefküche und eine Champagner-Bar zur Verfügung.

Nicht weit entfernt liegt das Trump Royale, wo der Ex-Barcelona-Star sich für 1,9 Millionen Euro in der 40. und 43. Etage eingekauft hat. Berichten zufolge will Messi für sich und seine Familie – Frau Antonella und drei Söhne – noch ein Haus am See kaufen. Hinzu kommen künftig wohl mehrere Reisen in sein Heimatland. Denn auch die (relative) Nähe zu Argentinien soll ausschlaggebend für Messis Entscheidung, nach Miami zu wechseln, gewesen sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Lionel Messi Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.