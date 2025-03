Leerstandsquote auf Rekordniveau: "Der Handel verliert an Boden"

Während in Linz (Bild: Landstraße) und Wels der Leerstand gering ist, weist Steyr mit 17,4 Prozent eine sehr hohe Quote auf.

Trotz steigender Frequenz in den heimischen Innenstädten hat der Leerstand im vergangenen Jahr einen Höchstwert erreicht. Die Beratungsgesellschaft "Standort+Markt" (S+M) untersucht seit Jahren die Entwicklung in den heimischen Städten.

Ausgewertet wurden sechs Primärstädte (mehr als 100.000 Einwohner) und 20 Sekundärstädte (zwischen 20.000 und 100.000 Einwohnern). Hier stieg die Leerstandsquote auf 5,5 Prozent – umgerechnet 93.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Rechne man den Leerstand im Umbau dazu, käme man auf 9,3 Prozent.

"So viel Leerstand hatten wir noch nie", sagt Hannes Lindner, Geschäftsführer von S+M. In 16 untersuchten Kleinstädten liegt die Leerstandsquote mit 15,6 Prozent noch deutlich höher. Die wenigsten ungenutzten Verkaufslokale gibt es in Mödling.

Gleich dahinter liegt Wels mit 70 Shops und einer Leerstandsquote von nur 2,7 Prozent. Die Landeshauptstadt Linz (317 Shops) liegt mit drei Prozent noch vor Salzburg mit 3,1 Prozent. Am anderen Ende der Skala befindet sich Steyr: Es gibt 57 Shops, mit einer Quote von 17,4 Prozent wurde hier der größte Leerstand verzeichnet.

Weitere Studienergebnisse

Verkaufsflächen: Österreichweit sind sie 2024 um 0,26 Prozent gestiegen. Das Plus sei aber ausschließlich auf das neu eröffnete Einkaufszentrum Vio Plaza in Wien zurückzuführen: Ohne dieses Projekt hätte es einen Rückgang von 0,37 Prozent gegeben, sagt Lindner. Er rechnet wegen der hohen Leerstände auch heuer und 2026 mit einem Rückgang.

Aufteilung: Der Lebensmittelhandel wächst, während der Modehandel schrumpft und die Gastronomie stagniert. Von 2014 bis 2024 ist der flächenmäßige Anteil des Modehandels von 32,6 auf 26,2 Prozent gesunken. Auch der Möbelhandel musste durch die Leiner-Schließungen Rückgänge verzeichnen. Ausgewirkt haben sich auch Pleiten der Handelsketten Esprit, Depot oder Delka. In einigen Städten sei der Anteil des Einzelhandels auf unter 50 Prozent gesunken. "Der Handel verliert an Boden", sagt Lindner.

Nachfolge: S+M hat auch erhoben, wie ehemalige Shopflächen genutzt werden. Am häufigsten ziehen mit 30 Prozent Büros ein, zehn Prozent der Lokalitäten werden in Arztpraxen umgewandelt.

Aussichten: Laut einer Befragung des Handelsverbands planen 18 Prozent der Händler heuer Filialschließungen. Sieben Prozent wollen neue Filialen eröffnen, der Rest lässt sich die Entscheidung offen. Leerstände zu beseitigen wird laut Lindner von Jahr zu Jahr schwieriger.

Gründe: Der Einzelhandel leide stark unter der Online-Konkurrenz, sagen Lindner und Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands. Vor allem chinesische Billighändler wie Temu und Shein würden dem heimischen Handel, der etwa jeden fünften Arbeitnehmer beschäftigt, das Leben schwer machen.

Appelle: Will fordert daher als Ultima Ratio eine temporäre Sperrung von Shein und Temu, weil diese sich wiederholt nicht an Regeln und Standards der Europäischen Union hielten. Auch Belastungen wie die Mietvertragsgebühr – Händler müssen ein Prozent ihrer Mietkosten an den Staat abführen – sollten abgeschafft werden.

Verena Mitterlechner

