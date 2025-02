Ländliche Regionen sind nahezu "schuhlos"

Der österreichische Schuhhandel kämpft seit 2017 mit Rückgängen: Im Vorjahr ist die Zahl der Filialen um 13 Prozent auf 780 gesunken, wie aus einer Analyse von RegioData hervorgeht. Von den 2116 österreichischen Gemeinden haben demnach mittlerweile 1800 keinen filialisierten Schuhhändler mehr. 85 Prozent der Gemeinden müssen ohne stationäres Schuhgeschäft auskommen. Kaum eine Branche sei so stark vom Onlinehandel betroffen, schreibt Regiodata.

Das Geschäft mit Schuhen verschwinde nicht, verlagere sich aber zunehmend ins Internet. Durchschnittlich gibt ein Österreicher im Schnitt 200 Euro für Schuhe aus, ein immer größerer Teil fließt in den Onlinehandel. Auch Bekleidungs- und Sporthändler führen Schuhe im Sortiment, wodurch dem klassischen Schuhhandel Marktanteile entzogen werden.

Schuhfilialen konzentrieren sich vor allem auf wirtschaftliche Zentren, wichtige Verkehrsachsen und dicht besiedelte Regionen. Ländliche, dünn besiedelte oder gebirgige Regionen seien nahezu "schuhlos".

Das Bild in den Bundesländern ist unterschiedlich: Mit 0,1 Filialen pro 100.000 Einwohnern weist Salzburg die höchste Dichte auf, gefolgt von Kärnten und Tirol. Dünner ist das Netz in Wien mit einer Dichte von 0,05. Dafür sind die Filialen dort im Schnitt größer. Bei den Städten führt Graz mit 25 Standorten vor Salzburg und Innsbruck mit je 20 Filialen. Auch in Linz und Klagenfurt ist die Dichte laut Regiodata verhältnismäßig hoch. Während ANWR Garant, ein Handelsverbund für Schuhfachhändler, seine Filialen reduziert, baut Leder&Schuh mit den Marken Shoe4You und Humanic sein Filialnetz aus.

Marktführer im Schuhhandel in Österreich ist Deichmann, gefolgt von Zalando.

