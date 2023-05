Kritik an laxen Gesetzen gegen Lohndumping

221.000 "entsendete" Mitarbeiter waren 2021 in Österreich beschäftigt.

Bei "entsendeten" Menschen werde "gezielt durch Tricks Lohn- und Sozialdumping betrieben", kritisierte Bau-Holz-Gewerkschaftschef Josef Muchitsch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit AK-Präsidentin Renate Anderl.

In Österreich arbeiteten im Jahr 2021 rund 221.000 "entsendete" Arbeitnehmer, fünf Mal so viele wie 15 Jahre davor. Das sei die höchste Zahl Entsendeter in der EU hinter den viel größeren Ländern Deutschland und Frankreich. Eine Studie anlässlich 30 Jahren Binnenmarkt zeige nun, dass es dabei "oft zu Lohndumping kommt und Sozialabgaben nicht ordnungsgemäß bezahlt werden", sagte Anderl.

Bisher sind slowenische Baufirmen ein besonderes Problem für Österreich, weil sie legal ihre Mitarbeiter deutlich niedriger entlohnen können. Denn Sloweniens Firmen müssen zwar bei Aufträgen in Österreich den Kollektivvertags-Mindestlohn zahlen, Slowenien erlaubt aber bisher, dass für entsendete Arbeiter eine niedrigere Sozialversicherung bezahlt wird. Das bringt pro Mitarbeiter und Monat rund 450 Euro weniger Lohnnebenkosten. Auf einer Baustelle mit 50 Arbeitern komme da innerhalb von fünf Monaten eine Ersparnis von mehr als 110.000 Euro zusammen, so Muchitsch. Slowenien habe nun aber auf Druck der EU-Kommission die Gesetze geändert, ab 1. Jänner 2024 wird diese Kostenersparnis für slowenische Firmen wegfallen.

Ansonsten gebe es aber drastische Fälle von Ausbeutung und Lohndumping, "insbesondere in der Bauwirtschaft", so Anderl.

