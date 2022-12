Krisen beflügeln heimischen Markt für Wärmepumpen

Die Betreiber von Wärmepumpen fühlen sich wegen der aus ihrer Sicht zu geringen Effekte der Strompreisbremse der Regierung benachteiligt. Die Nachfrage nach Wärmepumpen ist heuer aber jedenfalls hoch. Das liegt an einem Mix aus Energie- und Klimakrise, Teuerung und der Sorge vor Engpässen bei fossilen Brennstoffen. Zu diesem Schluss kommt eine diese Woche veröffentlichte Erhebung des Marktbeobachters Branchenradar, der zum Beraternetzwerk Kreutzer, Fischer & Partner gehört.

Demnach sollen die Erlöse von Herstellern heuer – auch preisbedingt – voraussichtlich um fast 50 Prozent auf 343 Millionen Euro klettern. Die Nachfrage soll sich laut Branchenradar um 47 Prozent von 37.700 Stück im Vorjahr auf 53.600 Stück erhöhen. Der Anteil der Luft-Wasser-Systeme steige von 83 auf rund 86 Prozent.

Für den "Run" auf Wärmepumpen zeichnen der Branchenanalyse zufolge mehrere Faktoren verantwortlich. Dazu gehörten die Förderungen bei der Initiative "Raus aus Öl und Gas", aber auch die "subjektive Verunsicherung einer Versorgungsknappheit bei fossilen Brennstoffen". Wärmepumpen seien zudem die umweltfreundlichste aller Heizformen, hieß es in einer Aussendung.

"Zwar steigen die Strompreise im laufenden Jahr massiv, mit dem Energie- und Klimabonus federt die Bundesregierung aber einen erheblichen Teil der Teuerung ab. Insofern sind die Rahmenbedingungen ausgezeichnet, dass Wärmepumpen in wenigen Jahren zum Heizungsstandard werden – zumindest in Eigenheimen", so das Marktforschungsinstitut.

Auch in den kommenden Jahren soll der Markt wachsen. Für 2023 wird ein Erlös von 469 Millionen Euro erwartet, für 2024 einer von 603 Millionen Euro. Der Absatz soll im nächsten Jahr bei 69.900 Stück und im übernächsten bei 87.000 Stück liegen.

Der Verband Wärmepumpe Austria ist, wie berichtet, nicht ganz so optimistisch.

Der durchschnittliche Preis für eine Wärmepumpe beträgt derzeit laut Branchenradar 6405 Euro. Kommendes Jahr sollen es 6739 Euro sein, im Jahr darauf 6931 Euro.