Klimaschutz: 58 Prozent machen persönliche Abstriche

Wie geläufig und wichtig sind den Österreichern die Themen Nachhaltigkeit und Sanierung im Gebäudebereich? Dieser Frage sind zum zweiten Mal nach 2021 die Raiffeisen Bausparkasse und das Marktforschungsinstitut Spectra nachgegangen.

76 Prozent der Befragten können mit dem Begriff "Nachhaltiges Bauen und Wohnen" etwas anfangen, das ist ein Anstieg um zwei Prozentpunkte. Mit dem Begriff assoziiert werden vor allem energieeffiziente Systeme (unverändert 83 Prozent), die Verwendung ökologischer Baumaterialien (78 Prozent; minus sechs Prozentpunkte) und ressourcenschonendes Bauen (unverändert 71 Prozent).

72 Prozent der Personen würden die Sanierung oder Renovierung einem Neubau vorziehen (plus drei Prozentpunkte).

58 Prozent der Befragten können sich persönliche Abstriche beim Wohnen aus Gründen der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes vorstellen (plus zwei Prozentpunkte). Konkret denkt man dabei an das Leben auf kleinerer Wohnfläche (unverändert 30 Prozent) oder an das Erhalten oder auch Schaffen von Grünflächen (19 Prozent; minus zwei Prozentpunkte).

51 Prozent sind der Ansicht, dass die Förderungen erhöht werden sollten (plus ein Prozentpunkt). Für elf Prozent sind die Förderungen hoch genug (plus zwei Prozentpunkte).

Darlehen mit 98.000 Euro

"Unterstrichen werden diese Studienergebnisse von der Tatsache, dass immer mehr Finanzierungen für Renovierung und Sanierung bzw. Um- und Zubau angefragt werden", sagt Christian Vallant, Geschäftsführer der Raiffeisen Bausparkasse: "Lag der Anteil der von uns vergebenen Finanzierungen hier von 2019 bis 2021 unverändert im unteren einstelligen Prozentbereich, so haben sich diese 2022 mehr als verdoppelt."

Bei Zu- und Umbau betrug der Anteil der vergebenen Finanzierungen 10,5 Prozent, bei Sanierung und Renovierung 13,7 Prozent.

Auch bei der Höhe der vergebenen Summen spiegle sich der Zuwachs. Die durchschnittliche Darlehenssumme für Sanierung und Renovierung stieg auf 98.000 Euro (2021: 73.000 Euro), jene für Um- und Zubauten auf 173.000 Euro (2021: 145.000 Euro).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper