Kaffeehaus Sacher nun auch in Triest

Die Sacher-Torte ist nun auch in Italien erhältlich.

Wegen des großen Kundenansturms war bereits wenige Tage nach der Eröffnung keine Torte mehr zu bekommen.

Der Bürgermeister von Triest, Roberto Dipiazza, zeigte sich stolz darüber, dass das erste Sacher-Kaffeehaus im Ausland in "seiner" Stadt eröffnet hat. Aktuell gibt es jeweils ein Hotel Sacher mit Café in Wien und Salzburg sowie eigene Kaffeehäuser in Graz und Innsbruck. Zudem betreibt die italienische Benetton-Gruppe ein Sacher Café im Outletcenter Parndorf.

Seit 1832 wird die weltberühmte Sacher-Torte in Handarbeit nach dem Originalrezept in Wien zubereitet. Die Mehlspeise wird nach eigenen Angaben in beinahe alle Länder der Welt geliefert.

