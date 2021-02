Bei den Poxrucker Sisters trifft Pop auf Dialekt. Moderne auf Tradition. In der Wohnung von Christina Poxrucker, die Mittlere der drei singenden Schwestern, trifft Individualität auf Gemütlichkeit. Die 31-Jährige wohnt mit Partner Stefan und Sohn Jonathan in einer Eigentumswohnung in Linz-Urfahr. Das Studium an der Pädagogischen Hochschule hat sie mit 19 Jahren von ihrem Geburtsort St. Ulrich im Mühlkreis in die Landeshauptstadt gebracht.