Vergangene Woche hat die Bundesregierung das Erneuerbaren-Wärme-Gesetz (EWG) im Ministerrat beschlossen. Damit soll der stufenweise Umstieg von fossilen Heizungen auf erneuerbare Alternativen geregelt werden. Die Treibhausgasemissionen des Gebäudesektors sollen so reduziert werden. Sie betragen in Österreich 8,1 Millionen Tonnen CO2 oder zehn Prozent der Gesamtemissionen. Auch wenn die endgültige Zustimmung durch eine Zweidrittelmehrheit im Parlament noch nicht gewiss ist, wären allein in