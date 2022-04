Der auf Büro- und Einzelhandelsobjekte spezialisierte börsenotierte Immobilienkonzern Immofinanz mit Sitz in Wien meldet für das Jahr 2021 die Rückkehr in die Gewinnzone. Das Ergebnis der Geschäftstätigkeit (Ebit=Ergebnis vor Zinsen und Steuern) drehte von minus 12,7 Millionen Euro auf plus 296 Millionen. Das gab der kürzlich mehrheitlich vom tschechischen Milliardär Radovan Vitek übernommene Konzern diese Woche in einer Aussendung bekannt.