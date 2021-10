Immobilien und andere Familienangelegenheiten

Das Kaufen, Erben und Schenken von Immobilien zählt für die meisten zu den wichtigsten wirtschaftlichen Entscheidungen im Leben. Entsprechend brisant sind die Fragen, denen man sich zu stellen hat.

Wenn diese Vorgänge innerhalb der Familie stattfinden, wird die Angelegenheit nicht unbedingt einfacher.

Der OÖN-Immobilientag, den wir heuer wieder gemeinsam mit den Oö. Notaren veranstalten, steht ganz im Zeichen dieser Frage.

Am Freitag, 15. Oktober 2021, zwischen 12.30 und 16.30 Uhr, werden im OÖN-Forum (Promenade 25, Linz) in Talkrunden, aber auch in persönlichen Beratungsgesprächen mit Notaren die wichtigsten Fragen beantwortet.

Der Immobilientag findet als Hybridveranstaltung statt. Das heißt, es sind Besucher zugelassen. Wir werden die Talkrunden aber auch live (und on demand) auf nachrichten.at übertragen. Anmeldungen für persönliche Beratung und Talkrunden unter: notare-immotag.at.

Das Programm:

13.00-13.45: Es bleibt alles in der Familie: Heiraten und Scheiden, Schenken und Erben.

14.00-14.45: Preisfrage: Wer kann sich Wohnen noch leisten?

15.00-15.45: Die Kostenfallen bei Finanzierung und Steuern.